İstanbul Esenyurt'ta dini nikahlı Zarrına M. (26) ve Emrah B. (31) arasında dün tartışma çıktı. Genç kadın, kocasını sırtından bıçakladı. Pişman olup adamı hastaneye götürdü. Kanlar içindeki yaralı tedavi altın alındı.
Çiftin hastaneye girişi ise güvenlik kameralarına yansıdı. İkilinin yürüyerek acil servise gelişleri görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çiftin hastaneye girişi ise güvenlik kameralarına yansıdı. İkilinin yürüyerek acil servise gelişleri görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.