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Son lık! Önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü

'ta dini nikahlı Zarrına M. (26) ve B. (31) arasında dün tartışma çıktı. kadın, kocasını sırtından bıçakladı. olup adamı hastaneye götürdü. Kanlar içindeki yaralı tedavi altın alındı. hastaneye girişi ise güvenlik kameralarına yansıdı. İkilinin yürüyerek gelişleri görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son pişmanlık
İstanbul 'ta dini nikahlı Zarrına M. (26) ve Emrah B. (31) arasında dün tartışma çıktı. kadın, kocasını sırtından bıçakladı. olup adamı hastaneye götürdü. Kanlar içindeki yaralı tedavi altın alındı.



Çiftin hastaneye girişi ise güvenlik kameralarına yansıdı. İkilinin yürüyerek gelişleri görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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