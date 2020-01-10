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  • 10.01.2020 08:26
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 09:00

Son dakika: Valiliği duyurdu: çift yönlü trafiğe kapatıldı

Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır." denildi. Sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi.

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

'da yaşanan son dakika gelişmesine göre sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, 'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

SİS NEDENİYLE ŞEHİR HATLARI'NIN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.

Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

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