Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.01.2020 06:58
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 06:59

'da sokak ortasında kanlı infaz!

'nın Mamak ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan , otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da sokak ortasında kanlı infaz!

Olay, saat 22.30 sıralarında 'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 'nun yönetimindeki 06 RK 490 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtan ateş açıldı. Ateş edilen araç olay yerinden kaçarken Harun Kuyucu, vücuduna boynuna isabet eden kurşun ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Harun Kuyucu'nun otomobilinin içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için yakalanması için başlattığı çalışma sonucunda 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Harun Kuyucu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kurumu morguna kaldırıldı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAnkara'da sokak ortasında kanlı infaz!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri