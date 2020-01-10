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'da hesap cinayeti

'da bir eğlence merkezinde gelen hesabı ödemeden mekandan çıkan (24) ile Y.K. (33), işyeri müdürü İsmail D. kavga etti. sarılan müdür, Durna'yı öldürdü.

Hesap cinayeti
Konya'da bir eğlence merkezinde gelen hesabı ödemeden mekandan çıkan Bekir Durna (24) ile Y.K. (33), işyeri müdürü İsmail D. kavga etti. sarılan müdür, Durna'yı öldürdü.

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