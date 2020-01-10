Konya'da bir eğlence merkezinde gelen hesabı ödemeden mekandan çıkan Bekir Durna (24) ile Y.K. (33), işyeri müdürü İsmail D. kavga etti. Silahına sarılan müdür, Durna'yı öldürdü. Konya'da bir eğlence merkezinde gelen hesabı ödemeden mekandan çıkan Bekir Durna (24) ile Y.K. (33), işyeri müdürü İsmail D. kavga etti. Silahına sarılan müdür, Durna'yı öldürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.