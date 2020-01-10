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  • 10.01.2020 10:09
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 10:10

10 Ocak: İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yurt genelinde cuma namazı için camiler hazırlandı. Farz namazlardan olan cuma namazının özelliklerinden biri de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İl il cuma saati bilgisine yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet 10 Ocak namaz vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta?

Cuma saati kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri sayfaında il il cuma saati bilgisi görülebiliyor. Hz. Peygamber (s.a.s.) , "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İl il cuma saati bilgisine yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet 10 Ocak namaz vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

10 Ocak İstanbul cuma saati: 13.16

10 Ocak Ankara cuma saati: 13.01

10 Ocak İzmir cuma saati: 13.24

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