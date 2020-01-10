Cuma saati kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri sayfaında il il cuma saati bilgisi görülebiliyor. Hz. Peygamber (s.a.s.) , "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İl il cuma saati bilgisine yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet 10 Ocak namaz vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

10 Ocak İstanbul cuma saati: 13.16

10 Ocak Ankara cuma saati: 13.01

10 Ocak İzmir cuma saati: 13.24