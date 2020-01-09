Gizemli hayırsever bu kez kitap dağıttı. Bir kısmı ile kütüphane açılacak. İstanbul'da gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve 'Robin Hood' olarak adlandırılan hayırsever bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı. Kitap dostu olarak bilinen ve çocuklara sürekli kitap hediye eden bakkal Kamber Bozan'a 15 bin adet kitap hediye etti.
Bozan, "3 genç arabayla geldiler selam vererek içeri girdiler. Koliler ile elinde kitap getirdiler ben de sordum. Bu kitaplar nereden geliyor diye onlar da bu kitapları Robin hood göndermiş dedi. Bir kısmını bakkala aldım bir kısmını köylere gönderecekler" diye konuştu.
Bozan, "3 genç arabayla geldiler selam vererek içeri girdiler. Koliler ile elinde kitap getirdiler ben de sordum. Bu kitaplar nereden geliyor diye onlar da bu kitapları Robin hood göndermiş dedi. Bir kısmını bakkala aldım bir kısmını köylere gönderecekler" diye konuştu.
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