Bugünkü
Takvim

bu kez 'da ortaya çıktı! Para yerine 15 bin kitap hediye etti

 hayırsever bu kez kitap dağıttı. Bir kısmı ile kütüphane açılacak. 'da gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve '' olarak adlandırılan hayırsever bu kez 'da ortaya çıktı. Kitap dostu olarak bilinen ve çocuklara sürekli kitap hediye eden bakkal 'a 15 bin adet kitap hediye etti.

Kültürlü Robin Hood
Gizemli hayırsever bu kez kitap dağıttı. Bir kısmı ile kütüphane açılacak. 'da gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve 'Robin Hood' olarak adlandırılan hayırsever bu kez 'da ortaya çıktı. Kitap dostu olarak bilinen ve çocuklara sürekli kitap hediye eden bakkal Kamber Bozan'a 15 bin adet kitap hediye etti.



Bozan, "3 genç arabayla geldiler selam vererek içeri girdiler. Koliler ile elinde kitap getirdiler ben de sordum. Bu kitaplar nereden geliyor diye onlar da bu kitapları Robin hood göndermiş dedi. Bir kısmını bakkala aldım bir kısmını köylere gönderecekler" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriRobin Hood bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı! Para yerine 15 bin kitap hediye etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri