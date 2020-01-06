7 Ocak Salı okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, yarın hangi illerde kar tatili var? İşte o sorunun yanıtı...

YARIN HANGİ İL VE İLÇELERDE KAR TATİLİ VAR?

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Gülnar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Kütahya kent merkezi ile tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları 7 Ocak Salı da tatil edildi. Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Kar tatili haberleri geldikçe liste güncellenecektir...