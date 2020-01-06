Edirne'de, iki tırın çarpışması sonucu Kapıkule-İstanbul kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.
Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası! 3 saat ulaşım sağlanamadı
Edirne'de, iki tırın çarpışması sonucu Kapıkule-İstanbul kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Tırlar, vinç yardımıyla kenara alındı. Zemine dökülen mazotun temizlenmesiyle yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolu ulaşıma açıldı.
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