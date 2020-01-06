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  • 06.01.2020 20:07
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 20:07

Kapıkule- kara yolunda tır sı! 3 saat ulaşım sağlanamadı

'de, iki tırın çarpışması sonucu Kapıkule- kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Tırlar, vinç yardımıyla kenara alındı. Zemine dökülen mazotun temizlenmesiyle yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolu ulaşıma açıldı.

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