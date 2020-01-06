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  • 06.01.2020 17:57
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:12

Son dakika: 'de Büyükçekmece mevkiinde ! istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik sı nedeniyle yol istikametine kapandı. Ekipler olay yerine sevk edildi.



Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü.



EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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