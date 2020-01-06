



Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü.







EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.