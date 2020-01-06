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  • 06.01.2020 17:42
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:55

Miras için taşlı-sopalı kavga

'da akraba olan iki aile arasında miras yüzünden kavga çıktı. Öğle saatlerinde yaşanan taşlı, sopalı kavgada birbirine giren iki aileden 5 kişi yaralandı.

Miras için taşlı-sopalı kavga

'da, akraba iki aile arasında miras yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Birbiriyle miras yüzünden husumetli olan Çatlı ve Karlı ailesi fertleri, bugün yapılan keşif çalışması sonrası tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbarla gelen polisler tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan Ayfer Karlı, Veysel Karlı, Sultan Çatlı, Ramazan Şerif Çatlı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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