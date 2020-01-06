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'den Marmara'ya fırtına uyarısı! Zaman zaman 100 kilometre hıza çıkacak... |

, 'nde bugün fırtınanın zaman zaman 100 kilometre hıza çıkacağı uyarısında bulundu. Deniz Otobüslerinin (), bugünkü tüm seferlerini iptal etti.

Dikkat fırtına
Meteroloji, 'nde bugün fırtınanın zaman zaman 100 kilometre hıza çıkacağı uyarısında bulundu. Deniz Otobüslerinin (), bugünkü tüm seferlerini iptal etti.

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