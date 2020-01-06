Meteroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün fırtınanın zaman zaman 100 kilometre hıza çıkacağı uyarısında bulundu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), bugünkü tüm seferlerini iptal etti. Meteroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün fırtınanın zaman zaman 100 kilometre hıza çıkacağı uyarısında bulundu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), bugünkü tüm seferlerini iptal etti.
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