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  • 06.01.2020 11:43
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 11:47

'da feci ! Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

- Eskişehir kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Yaşanan sonucu araçta bulunan yolculardan 19'u yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki otobüs, Kümbet kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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