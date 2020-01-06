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  • 06.01.2020 11:18
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 11:20

'de kırmızı alarm! Fırtınaya yakalanan gemideki konteynerler denize düştü

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle 'nin Bozcaada açıklarında bulunan bir gemideki 6 konteyner denize düştü. Konuyla ilgili olarak bölgeden geçiş yapacak gemi kaptanlarına uyarı yapıldı.

Fırtınaya yakalanan gemideki konteynerler denize düştü

Ege'nin kuzeyi ve Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle 'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü. Bölgede geçiş yapacak diğer gemilerin kaptanlarına uyarı yapıldığı, "MedKon İstanbul"un ise Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye başladığı öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan İzmir'in Aliağa Limanı'na giden Panama bayraklı, 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki "MedKon İstanbul" isimli gemi, Bozcaada açıklarından geçtiği sırada fırtınaya yakalandı.

Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına dolayısıyla gemideki 6 konteyner yerinden sökülerek denize devrildi. Bunun üzerine gemi kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) durumu bildirdi.

Bölgede geçiş yapacak diğer gemilerin kaptanlarına uyarı yapıldığı, "MedKon İstanbul"un ise Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye başladığı öğrenildi.

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