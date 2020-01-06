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  • 06.01.2020 23:00
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 23:00

'da çift katlı otobüslere engeli

'da etkili olan ve nedeniyle çift katlı otobüslerin 'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

'da etkili olan ve nedeniyle çift katlı otobüslerin 'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.

Fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik-Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu. Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi.

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