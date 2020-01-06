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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 23:21

Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Ankara ve açıklama geldi mi?

Ankara ve Eskişehir'de okulların tatil olup olmadığı o illerde yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler kar tatili için yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, 7 Ocak Ankara ve açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?

Akşam saatlerinden itibaren birçok il ve ilçede okulların tatil olduğuna dair son dakika haberleri geliyor. Yaşadığı ilde kar yağışı olan öğrenciler ise bu nedenle yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." ifadelerini kullandı.

EŞKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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