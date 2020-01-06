Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.01.2020 21:08
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 21:08

Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Salı MEB kar tatili açıklaması var mı?

Bilecik'te okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Bilecik'te okullar hangi ilçelerde tatil? İşte detaylar...

Bilecik'te yarın okullar tatil mi?

Bilecik'te hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Bilecik'te okullar yarın tatil mi? İşte detaylar...

BİLECİK'TE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurların da 1 gün süreyle izinli sayılmalarına karar verildi.

İlçe genelinde gece saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla ilçe genelinde taşımalı sistemle eğitim verilen öğrencilere öğle sonrası okul tatil edildi. Yapılan son değerlendirmelerin ardından 7 Ocak Salı günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurlar da 1 gün süreyle izinli sayılacak.

Bilecik'in diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBilecik'te yarın okullar tatil mi? Hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Salı MEB kar tatili açıklaması var mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri