Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Salı MEB kar tatili açıklaması var mı?

Bilecik'te hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Bilecik'te okullar yarın tatil mi? İşte detaylar...

BİLECİK'TE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurların da 1 gün süreyle izinli sayılmalarına karar verildi.

İlçe genelinde gece saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla ilçe genelinde taşımalı sistemle eğitim verilen öğrencilere öğle sonrası okul tatil edildi. Yapılan son değerlendirmelerin ardından 7 Ocak Salı günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurlar da 1 gün süreyle izinli sayılacak.

Bilecik'in diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.