On Numara çekiliş sonuçları şu saatlerde çok araştırılıyor. Bayilerden bugün On Numara oynayan on binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyişi son bulurken On Numara sonuçlarına göre hangi numaraların kazandığı Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. İşte 6 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

6 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI