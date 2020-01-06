Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.01.2020 21:16
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 21:20

6 Ocak MPİ sorgulama: Haftanın açıklandı!

6 Ocak MPİ günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları açıklandı. Sonuçlar için heyecan sona ererken özellikle şu saatlerde On Numara'nın çekiliş sonuçları araştırılıyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 276 bin 605 liralık ikramiyeyi Burdur ve Giresun'daki iki talihli kazandı. İşte haftanın sonuçları...

6 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

On Numara çekiliş sonuçları şu saatlerde çok araştırılıyor. Bayilerden bugün On Numara oynayan on binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyişi son bulurken On Numara sonuçlarına göre hangi numaraların kazandığı Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. İşte 6 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

6 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri6 Ocak MPİ On Numara sonuçları sorgulama: Haftanın On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri