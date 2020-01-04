İstanbul'da üniversite öğrencisi Sibel Ünli (20) yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Dün Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler polisi aradı. Ekipler çantanın, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti. Genç kızın cesedine ulaşıldı. Sır ölüm otopsiden sonra aydınlanacak.
- Yaşam
- 04.01.2020
- Gazete
Üniversite öğrencisi Sibel'in sır ölümü
İstanbul'da üniversite öğrencisi Sibel Ünli (20) yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Dün Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler polisi aradı. Ekipler çantanın, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti. Genç kızın cesedine ulaşıldı. Sır ölüm otopsiden sonra aydınlanacak.
- Dünya savaşlarını bildi! 3.Dünya Savaşı kehaneti kan dondurdu
- Uçan daire
- Tam yiyordu! Yumurtanın içinden öyle bir şey çıktı ki...
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