Bugünkü
Takvim

Üniversite öğrencisi Sibel'in sır ölümü

'da üniversite öğrencisi (20) yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler polisi aradı. Ekipler çantanın, ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti. Genç kızın cesedine ulaşıldı. Sır ölüm otopsiden sonra aydınlanacak.

Ah be Sibel
İstanbul'da üniversite öğrencisi Sibel Ünli (20) yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler polisi aradı. Ekipler çantanın, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti. Genç kızın cesedine ulaşıldı. Sır ölüm otopsiden sonra aydınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÜniversite öğrencisi Sibel'in sır ölümü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri