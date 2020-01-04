Adana'da Medet Dağtekin, ağabeyi Sadık Dağtekin'in tek katlı evinin üzerine ev yaptı. Ancak henüz 3 günlük olan dairenin çatısını rüzgar aldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı uçan aile, şoka uğradı.
Eşi Çağla, çocukları Yeşim ve Melike'yi yıkıntıların altından çıkaran Dağtekin, babasının yanına sığındı. Dağtekin yardım istediklerini açıkladı: Evde otururken bir anda üzerimizden çatı uçtu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Hala şoktayız. Sokakta kaldık. Yardım bekliyoruz.
Eşi Çağla, çocukları Yeşim ve Melike'yi yıkıntıların altından çıkaran Dağtekin, babasının yanına sığındı. Dağtekin yardım istediklerini açıkladı: Evde otururken bir anda üzerimizden çatı uçtu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Hala şoktayız. Sokakta kaldık. Yardım bekliyoruz.
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