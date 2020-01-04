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'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor

'da , ağabeyi 'in tek katlı evinin üzerine ev yaptı. Ancak henüz 3 günlük olan dairenin çatısını rüzgar aldı. nedeniyle çatısı uçan aile, şoka uğradı.

Uçan daire
Adana'da , ağabeyi 'in tek katlı evinin üzerine ev yaptı. Ancak henüz 3 günlük olan dairenin çatısını rüzgar aldı. nedeniyle çatısı uçan aile, şoka uğradı.



Eşi Çağla, çocukları Yeşim ve Melike'yi yıkıntıların altından çıkaran Dağtekin, babasının yanına sığındı. Dağtekin yardım istediklerini açıkladı: Evde otururken bir anda üzerimizden çatı uçtu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Hala şoktayız. Sokakta kaldık. Yardım bekliyoruz.

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