Bugünkü
Takvim

a gelir ayarı

Takvim Gazetesi yazarı Avukat bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Tazminata gelir ayarı
Eşimden ayrılmak için dava açtım. Benden tazminat istiyor. Ailemin mallarından pay isteyebilir mi?
Boşanma aşamasında maddi ve manevi olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunulması için kişilerin kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.


SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN /

hukuk@takvim.com.tr


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTazminata gelir ayarı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri