Tazminata gelir ayarı

Eşimden ayrılmak için dava açtım. Benden tazminat istiyor. Ailemin mallarından pay isteyebilir mi?
Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunulması için kişilerin kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.
Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunulması için kişilerin kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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