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  • 03.01.2020 14:35
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 14:35

'da gecesi 4 kişinin yaşamını yitirdiği ın sebebi belli oldu

Son dakika haberi... gecesi 'da gerçekleşen ve 4 kişinin ölümüne neden olan a ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı.

Ankara'daki yangın faciasının sebebi belli oldu
'da gecesi 4 kişinin yaşamını yitirdiği ın itfaiye raporu ortaya çıktı. Rapora göre ısınma amaçla yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varıldı.



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