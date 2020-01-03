Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının itfaiye raporu ortaya çıktı. Rapora göre ısınma amaçla yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varıldı.
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