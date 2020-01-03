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’da çete hesaplaşması kanlı bitti! Olayla ilgisi olmayan 2 kişi canından oldu

'in Karabağlar ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi. Olayla ilgisi olmayan 2 kişi canından oldu...

Karabağlar pusu!
Çete hesaplaşması kanlı bitti. 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay dün 'da meydana geldi. Bir grup, pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Aracı görünce tabancalarla ateş açtı. Sürücü, gaza basıp kaçtı. Tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, 9 kişiyi gözaltına alındı. Birçok ev ve park halindeki aracın yanı sıra bir çiçekçi dükkanıyla eczaneye de kurşun isabet etti.

Otomobiline 7 kurşun isabet eden Muzaffer Aşıkçı, "Cana gelen mala gelsin demek lazım, ama burada 2 kişi de maalesef vefat etmiş. Onlara da Allah rahmet eylesin dileklerimi sunuyorum" dedi. Çiçekçi Nergiz Demir ise, "Sabah geldiğimizde oldukça şaşırdım" diye konuştu.



Saldırı anı, çeveredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüpheliler, ardı ardına tetiğe bastı.



Motorlu kurye Sadullah Serkan Kara, talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini üzdü.

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