Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma günü, kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimidir. Geçerli bir mazereti olmadığı halde Cuma namazını ihmal etmek büyük bir vebal, büyük bir günahtır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgi paylaşıldı. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte Diyanet Cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Cuma namazı kaç rekat' sorusuna verdiği cevap şöyle;

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).