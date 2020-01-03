Cebindeki son 40 lira ile iki bilet aldı, birine 20 milyon TL diğerine 20 bin TL çıktı

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin; İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldığı öğrenildi. Bursa ve Gaziantep talihlileri, dün Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gitti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler adına çekler, yetkili kamu bankası sorumlularına teslim edildi.
İZMİRLİ TALİHLİ KAYIP
Bursa talihlisinin 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, Gaziantep talihlisinin ise 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi olduğu öğrenildi. Bursalı şanslı vatandaş, "Çocuklarımla gezerken cebindeki son 40 lirayla iki bilet aldım. Birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti" dedi. Gaziantep'teki talihli ise "Akşam kahvede otururken içeriye seyyar satıcı geldi. 'Amorti çıktı mı?' diye sordum. Baktım milyoner olmuşum" diye konuştu.
Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk ise "Talihlilerin hesaplarına ikramiyeleri teslim edilmiştir" dedi. Ayrıca İzmir talihlisinin de ikramiyesini teslim almasını beklediklerini dile getirdi.
Son çeyrek biletin İstanbul Fatih'teki bir şubede satılmayan bilete isabet ettiği öğrenildi.
70 MİLYON OKUL OLACAK
70 milyon liralık alınmayan ikramiyenin de kamuya hizmet amacıyla Hazine'ye devrolduğunu hatırlatan Bulduk, "Bu parayla okul, sağlık ocağı, kütüphane ve çocuk esirgeme yurdu yapılacak" dedi.
İZMİRLİ TALİHLİ KAYIP
Bursa talihlisinin 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, Gaziantep talihlisinin ise 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi olduğu öğrenildi. Bursalı şanslı vatandaş, "Çocuklarımla gezerken cebindeki son 40 lirayla iki bilet aldım. Birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti" dedi. Gaziantep'teki talihli ise "Akşam kahvede otururken içeriye seyyar satıcı geldi. 'Amorti çıktı mı?' diye sordum. Baktım milyoner olmuşum" diye konuştu.
Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk ise "Talihlilerin hesaplarına ikramiyeleri teslim edilmiştir" dedi. Ayrıca İzmir talihlisinin de ikramiyesini teslim almasını beklediklerini dile getirdi.
Son çeyrek biletin İstanbul Fatih'teki bir şubede satılmayan bilete isabet ettiği öğrenildi.
70 MİLYON OKUL OLACAK
70 milyon liralık alınmayan ikramiyenin de kamuya hizmet amacıyla Hazine'ye devrolduğunu hatırlatan Bulduk, "Bu parayla okul, sağlık ocağı, kütüphane ve çocuk esirgeme yurdu yapılacak" dedi.
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