Bir genç soldu

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrah O'nun (27) yılbaşı gecesi uyuşturucudan kaynaklı ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Emrah O'ya uyuşturucu maddeyi temin eden arkadaşı Emrah D. (27) ve uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Şeyhmus Ç. (21) yakalandı. "Ölüme sebebiyet vermek ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamalarından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Yaşam
- 03.01.2020
- Gazete
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