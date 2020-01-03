Anneyle son buluşma

İstanbul'da reklamcı Aysun Tümok, annesini ziyaret etti. Yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aracın altında kalıp hayatını kaybetti. Dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. İstanbul'da reklamcı Aysun Tümok, annesini ziyaret etti. Yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aracın altında kalıp hayatını kaybetti. Dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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