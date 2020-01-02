İstanbul Şişli'de geçtiğimiz yıl açılan çapraz ateş sonucu Murat Çarık'ın hayatını kaybettiği Murat Bakaç'ın da yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Saldırı planının arkasından çıkan ve talimat verdiği anlaşılan uyuşturucu baronu Cemal Nayır ile birlikte 10 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Cemal Nayır'ın Murat Bakaç'a olan borcunu ödememek için tetikçi tutup saldırı düzenlettiği kaydedildi.

21 Kasım 2018'de İstanbul Şişli'deki bir ara sokakta çapraz ateşe alınan Murat Çarık hayatını kaybetmiş, yanında bulunan Murat Bakaç ise ağır yaralanmıştı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarından saldırganların kimliğini belirleyerek takip başlatmıştı. Aylarca sürdürülen teknik ve fiziki takipler sonucu polis saldırı talimatını uyuşturucu ticareti ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Cemal Nayır'ın verdiğini belirlenmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta İstanbul merkezli 2 ilde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Nayır ve tetikçi oldukları belirtilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı. 23 Eylül 2004'te Esenler'de lüks aracıyla seyir halindeyken, uğradığı kaleşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Cemal Nayır ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Hâkim karşısına çıkan şüphelilerden Cemal Nayır ile birlikte tetikçi oldukları öne sürülen 2 kişi tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SALDIRININ ALTINDAN ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, saldırıdan yaralı şekilde kurtulan Murat Bakaç'ın iki ayrı ifadesine yer verildi. Bakaç emniyete verdiği ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, ailesini korumak amacıyla böyle bir ifade verdiğini anlattı. Olayın aslında Cemal Nayır ile aralarındaki alacak verecek meselesinden kaynaklı olduğunu belirtti. Bakaç, 2008-2010 yılları arasında cezaevinde Cemal Nayır'la birlikte yattığını ve burada çalıştığını 3 yıl kadar öncede yapılan bir ticarette Cemal Nayır'ın kendisine 275 bin Euro borçlandığını ifade etti. Borçtan 140 bin Euro alacağı kaldığını anlatan Bakaç, parasını alabilmek için Nayır'a baskı kurduğunu bir süre sonra Cemal Nayır'ın kendisiyle İspanya'da yaşadığını bildiği Metin Erbay isimli kişiyle tanıştırarak borcun asıl sahibinin bu kişi olduğunu söyledi. Murat Bakaç, alacağını tahsil edebilmek için Metin Erbay'ı sürekli aradığını fakat bir türlü parasını tahsil edemediğini kaydetti.

ÇAPRAZ ATEŞE ALDILAR

İddianamede, Metin Erbay'ın bir gün, Murat Bakaç'ı arayarak ödeme yapacağını söylediği, İstanbul'da dövizci arkadaşının olduğunu ve buraya giderek parasını alabileceğini kaydettiği belirtildi. Murat Bakaç'ın arkadaşı Murat Çarık ile parayı tahsil edeceği dövizciye gittiği sırada pusu kuran maskeli 3 kişi tarafından çapraz ateşe alındığı ifade edildi.

İddianamede, Cemal Nayır'ın sürekli kendisinden alacağını isteyen Murat Bakaç'ı öldürmek üzere Metin Erbay'a talimat verdiği, onun da Coşkun Zafer Güzel ile plan yaparak Bakaç'ı alacağını tahsil edeceği vaadiyle Şişli'deki adrese çektiği, burada Metin Erbay ve Coşkun Zafer Güzel tarafından tutulan tetikçiler tarafından saldırının gerçekleştiği kaydedildi.

Murat Çarık'ı öldüren ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olan tetikçiler Alparslan Z., Bilal Ç, Mümtaz A., hakkında 'Tasarlayarak öldürme' 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahları satın alma ve bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenirken, Cemal Nayır, Metin Erbay, Coşkun Zafer Güzel ile birlikte bulunan 6 kişi hakkında ise 'Tasarlayarak adam öldürme suçuna azmettirme' ve 'Tasarlayarak öldürme suçuna teşebbüs suçuna azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.