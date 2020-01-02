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  • 02.01.2020 10:15
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:22

Kadını yerde sürükleyip telefonunu çaldı! 'deki çının kaçma anı kamerada

İstanbul’da kendisine direnen kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan zanlı sokaklarda koşarak izini kaybettirdi. Zanlının peşine düşen polis, bölgedeki 45 farklı güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyerek zanlıyı yakaladı. Zanlının yaptıktan sonra koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, 25 Aralık tarihinde Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammet G., sokakta yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalmaya çalıştı. Şahsa direndiği sırada yere düşen kadın, bir süre yerde sürüklendi. Şahıs, telefonu alarak kaçtı.

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