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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 21:16

2 Ocak MPİ çekiliş sonuçları belirlendi! Süper Loto'da 4 milyon 371 bin liralık ikramiye...

26 Aralık Perşembe günü yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 lira ikramiye kazanmıştı. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden oynayan on binlerce kişi 2 Ocak nı öğrenmek istiyor. Büyük ikramiyenin bir talihli tarafından kazanılmasıyla birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar nı öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan numaraları...

2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları belirlendi!

2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 lira ikramiyenin sahibi olmuş, 6 bilen talihlinin kuponunu Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı açıklanmıştı. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 2 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belirlendi.

2 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 13 - 14 - 32 - 35 - 38 - 41

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