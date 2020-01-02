2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 lira ikramiyenin sahibi olmuş, 6 bilen talihlinin kuponunu Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı açıklanmıştı. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 2 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belirlendi.

2 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 13 - 14 - 32 - 35 - 38 - 41