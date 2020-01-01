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Yok böyle vahşet! 2 aylık bebeğinin yanında katledildi

'nın Çubuk ilçesinde (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Polis, genç kadının eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve kayınvalidesini gözaltına aldı.

Yok böyle vahşet!
Bir anne 2 aylık bebeğinin yanında katledildi. Olay dün 'da meydana geldi. Berber S. Koyuncu, evine gittiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu (19) yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. 1 yıllık evli olan Koyuncu'nun cenazesi, morga kaldırıldı. Acı haber sonrası genç kadının yakınları eve akın etti. Polis kadının eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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