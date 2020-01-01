Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yoğun kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.
Yeni yılın ilk gününde Uludağ'a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı. Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi. Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi.
DÖNÜŞ ÇİLESİ
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılı Uludağ'da geçiren turistlerin dönüş yolu da çileli oldu, aynı yoğunluk, akşam saatlerinde de yaşandı. Uludağ'dan Bursa yönüne yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, durma noktasına geldi.
Tatilcilerin dönüş yolu çilesi başladı!
Yılbaşını fırsat bilen vatandaşlar tatil için Uludağ'a akın etti. Yeni yılın ilk gününü Uludağ'da geçirmek isteyen günübirlikçiler akşam saatlerinde dönüş yoluna çıktı. Dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken trafik, durma noktasına geldi.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yoğun kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.
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