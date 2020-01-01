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  • 01.01.2020 19:32
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 19:32

'da korkunç olay! Eşini öldürüp girişiminde bulundu

'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri 1 çocuk annesi E.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Korkunç olay! Eşini öldürüp...

'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra girişiminde bulundu.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan U.A. ile karısı E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A, silahla E.A'ya ateş ettikten sonra kendisini göğsünden vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, eve girdi.

Sağlık ekipleri, 1 çocuk annesi E.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Yaralı U.A. ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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