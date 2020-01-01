İzmir'de 16 Eylül'de meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak (23) traktör çarpması sonucu can verdi. Sürücü Vehbi B. (46) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Baba Metin Zambak, "Benim kızım bilim insanı olacaktı" dedi.
Baba Metin Zambak, "Benim kızım bilim insanı olacaktı" dedi.
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