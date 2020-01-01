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Bilim insanı olacaktı

'de 16 Eylül'de meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak (23) traktör çarpması sonucu can verdi. Sürücü Vehbi B. (46) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baba Metin Zambak, "Benim kızım bilim insanı olacaktı" dedi.

Bilim insanı olacaktı
İzmir'de 16 Eylül'de meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak (23) traktör çarpması sonucu can verdi. Sürücü Vehbi B. (46) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Baba Metin Zambak, "Benim kızım bilim insanı olacaktı" dedi.





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