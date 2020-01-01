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Acı veda! Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve Hatice Gülcemal son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırı sonucu öldürülen Torbalı Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aynı saldırıda yaşamını yitiren Hatice Gülcemal ise memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Acı veda
İzmir'de önceki gün meydana gelen olayda, gaspa çıkan Enver Yıldız, Torbalı Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve aynı ilçede görev yapan doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal'ı silahla öldürdü. Park'ın cenazesi, Torbalı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı saldırıda yaşamını yitiren Hatice Gülcemal ise memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Fuat Mehmet Park'ın eşi Vildan Park, çocukları Begüm ve Gökberk Park, gözyaşlarına boğuldu.



Enver Yıldız tutuklandı.



Hatice Gülcemal, toprağa verildi.


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