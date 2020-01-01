Acı veda! Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve Hatice Gülcemal son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de önceki gün meydana gelen olayda, gaspa çıkan Enver Yıldız, Torbalı Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve aynı ilçede görev yapan doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal'ı silahla öldürdü. Park'ın cenazesi, Torbalı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı saldırıda yaşamını yitiren Hatice Gülcemal ise memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Fuat Mehmet Park'ın eşi Vildan Park, çocukları Begüm ve Gökberk Park, gözyaşlarına boğuldu.
Enver Yıldız tutuklandı.
Hatice Gülcemal, toprağa verildi.
Fuat Mehmet Park'ın eşi Vildan Park, çocukları Begüm ve Gökberk Park, gözyaşlarına boğuldu.
Enver Yıldız tutuklandı.
Hatice Gülcemal, toprağa verildi.
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