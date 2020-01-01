Yeni yıl ile beraber milyonlarca sürücü 2020 trafik sigortası ne kadar oldu? sorusunun cevabını arıyor... 2020 trafik sigortası fiyatları belli oldu. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası en düşük Adıyaman ve Hakkari'deki araç sahipleri ödeyecekken, en pahalı trafik sigortası ise 3 yıl arka arkaya kazan yapan İstanbullular ödeyecek. İşte il il 2020 trafik sigortası fiyatları. . Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

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