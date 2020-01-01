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  • 01.01.2020 10:24
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 10:25

2020 yılı il il ne kadar? yeni fiyatı ne kadar oldu?

Otomobili olan milyonalrca kişi 2020 yılı ile birlikte zorunlu fiyatlarını oldukça merak ediyor. Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Trafik sigortası primlerini Nisan 2017'de tavan konulmuştu. Kaza yapma risklerine göre şehirler gruplandı ve tavan fiyatlar buna göre belirlendi. Tabii ki kaza ihtimali fazla olan büyükşehirler en pahalı, Hakkari gibi küçük şehirler ise tarife açısından daha ucuz olan alt segmentte yer aldı. İşte 2020 yılı il il ne kadar?

İşte il il 2020 fiyatları! İlk kez alan 1,439 lira ödeyecek

Yeni yıl ile beraber milyonlarca sürücü 2020 trafik sigortası ne kadar oldu? sorusunun cevabını arıyor... 2020 trafik sigortası fiyatları belli oldu. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası en düşük Adıyaman ve Hakkari'deki araç sahipleri ödeyecekken, en pahalı trafik sigortası ise 3 yıl arka arkaya kazan yapan İstanbullular ödeyecek. İşte il il 2020 trafik sigortası fiyatları. . Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

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