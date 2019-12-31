Yarın okullar tatil mi, sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Miladi takvime göre 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada 2020 yılının ilk günü olarak kutlanacak. Bu sene 31 Aralık Salı gününe 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanırken, öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 1 Ocak 2020 Çarşamba okullar tatil mi? Okullarda yılbaşı tatili var mı? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (1 OCAK ÇARŞAMBA)

1 Ocak resmi tatil olduğu için okullarda tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak Perşembe günü ders başı yapacaklar.