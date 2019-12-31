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  • 31.12.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 16:24

? 1 Ocak 2020 ? Okullarda yılbaşı tatili var mı?

1 Ocak ? Yurt genelinde yılbaşı coşkusu yaşanıyor. Yılbaşı tatili için plan yapan öğrenciler yarın okulların olup olmayacağını araştırıyor. Peki, ? 1 Ocak 2020 Çarşamba okullar tatil mi? Okullarda yılbaşı tatili var mı? İşte resmi tatil günleri ve merak edilenler...

1 Ocak'ta okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi, sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Miladi takvime göre 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada 2020 yılının ilk günü olarak kutlanacak. Bu sene 31 Aralık Salı gününe 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanırken, öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 1 Ocak 2020 Çarşamba okullar tatil mi? Okullarda yılbaşı tatili var mı? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (1 OCAK ÇARŞAMBA)

1 Ocak resmi tatil olduğu için okullarda tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak Perşembe günü ders başı yapacaklar.

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