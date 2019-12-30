Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Sevi ve Kaplan'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi

Somali'deki saldırıda ölen Turan Sevi'nin (67) Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde, gözyaşı sel olup aktı. Eşinin son kez Somali'ye gittiğini belirten Halide Sevi, "Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak cenazesi gelecek" diyerek ağıt yaktı. Saldırıda hayatını kaybeden Sevi ve Mehmet Kaplan'ın cenazesi ile yaralananlardan 16 kişi tedavi için uçakla Türkiye'ye getirildi.
- Yaşam
- 30.12.2019
- Gazete
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