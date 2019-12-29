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  • 30.12.2019 06:59
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 06:59

Son dakika: 'nun bazı seferleri iptal edildi

'nun internet sitesinde yer alan son dakika haberine göre Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İstanbul'da ulaşıma hava engeli

'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

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