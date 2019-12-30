Kedisinin ameliyatı için 1600 kilometre yol kat etti

yapılan şiddete tepkiler sürerken Bursa'dan gelen haber yüreklere su serpti. Nilüfer'de yaşayan Aysel Karaoğlu (40), 11 yaşındaki İran cinsi kedisi Kızım'ın karnında şişlik fark etti. Hemen veterinere gitti. Yapılan incelemede kedinin rahim bölgesinde çikolata tümörü olduğu belirlendi. Veteriner ameliyatın riskli olduğunu ve yapamayacağını söyleyince Karaoğlu internetten yeni hekim arayışına girdi. Adana'da(46) benzer ameliyatlar yaptığını öğrendi. Hemen arabasına atlayıp 800 kilometre yol kat ederek Adana'ya gitti.Aysel Karaoğlu ve Veteriner Hekim Mete Benin