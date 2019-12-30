İyi ki doğdun Mirza

Sarıkamış'a bağlı Başköy'de yaşayan Mirza Yılmaz, arabanın bagajındaki oyuncaklara verdiği tepkiyle tanındı. Gönüllere taht kuran o küçük çocuk, geçtiğimiz gün beş yaşına bastı. "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla yola çıkan Taner Güneş, Mirza'yı unutmadı. Kepçe, TIR ve İstanbul'dan Muazzez Sarıçimen'in (82) gönderdiği süveteri alan küçük çocuk büyük mutluluk yaşadı.2018 Oyuncak dolu bagaja verdiği bu tepkiyle bilinen Mirza, Türkiye'nin sevgisini kazandı.2019 Mirza, doğum günü hediyelerini mutlulukla kucakladı.