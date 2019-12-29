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Kardeş kardeş çalışıyorlar

şehir merkezinde trafiği 23 kadın polis yönlendiriyor. Bu kadın polisler arasında en çok dikkati ise Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli abla-kardeş çekiyor. Seval (26) ve Serpil Türkmen (28) kardeşler aynı şehirde ve aynı birimde omuz omuza görev yapıyor.

Kardeş kardeş çalışıyorlar
Trabzon şehir merkezinde trafiği 23 kadın polis yönlendiriyor. Bu kadın polisler arasında en çok dikkati ise Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli abla-kardeş çekiyor. Seval (26) ve Serpil Türkmen (28) kardeşler aynı şehirde ve aynı birimde omuz omuza görev yapıyor. Çocukların kendilerini çok sevdiğini belirten Türkmen kardeşler, "Bazıları bizimle resim çektirmek istiyor. Hatta oyuncaklarını bize hediye etmek isteyen bile oluyor. Bunlar bizim için çok güzel duygular" diyor.

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