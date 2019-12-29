Manisa'nın Salihli ilçesindeki 6 mahallede, jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, büyük bölümü bidonlar içinde toprağa gömülü, 4 bin 364 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki 6 mahallede, jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, büyük bölümü bidonlar içinde toprağa gömülü, 4 bin 364 litre sahte içki ele geçirildi.
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