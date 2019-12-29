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  • 29.12.2019 13:20
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 13:26

Jandarmadan yılbaşı u! Binlerce litre yi toprağa gömmüşler!

Yılbaşı öncesi düzenlenen larda ele geçirilenler şoke etti. ’nın Salihli ilçesinde 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda toprağa gömülü 3 bin 250 litre sahte şarap ve bin 115 litre sahte rakı ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 6 mahallede, jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, büyük bölümü bidonlar içinde toprağa gömülü, 4 bin 364 litre sahte içki ele geçirildi.

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