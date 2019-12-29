31 Aralık 2019 resmi tatil mi? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı tatiline dair detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tatil günlerini iyi değerlendirmek isteyen pek çok kişi şimdiden yılbaşı için tatil planları yapmaya başladı. Vatandaşlar bu nedenle 31 Aralık 2019 resmi tatil mi, yarım gün mü sorusunun yanıtını öğrenerek tatili en verimli şekilde geçirmek değerlendirmek istiyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil. Ancak 31 Aralık Salı günü resmi tatil ya da yarım gün tatil olmadığından öğrenciler ve çalışanlar normal saatlerinde işe ve okula gidecekler.