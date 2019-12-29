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  • 29.12.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 15:06

, yarım gün mü? ve kaç gün sürecek?

Yeni yıla az bir zaman kala 31 Aralık gününün resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yılbaşı tatilini güzel bir tatille değerlendirmek isteyen vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği konusunda bilgi edinmek istiyor. Özellikle şu günlerde çok araştırılan sorular arasında , yarım gün mü sorusu yer alıyor. Peki, ve kaç gün sürecek? İşte o sorunun yanıtı...

31 Aralık 2019 resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

31 Aralık 2019 resmi tatil mi? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı tatiline dair detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tatil günlerini iyi değerlendirmek isteyen pek çok kişi şimdiden yılbaşı için tatil planları yapmaya başladı. Vatandaşlar bu nedenle 31 Aralık 2019 resmi tatil mi, yarım gün mü sorusunun yanıtını öğrenerek tatili en verimli şekilde geçirmek değerlendirmek istiyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil. Ancak 31 Aralık Salı günü resmi tatil ya da yarım gün tatil olmadığından öğrenciler ve çalışanlar normal saatlerinde işe ve okula gidecekler.

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