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  • 28.12.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 12:22

Son dakika: ’da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak ler ele geçirildi

’da, polisin yaptığı operasyonlarda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen litrelerce sahte ve kaçak ele geçirildi. Polis, kaçak ve leri piyasaya sürmek isteyen şüphelilere ilgili kanun maddesi üzerinde işlem yaptı.

23 adreste baskın! Yılbaşında piyasaya süreceklerdi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte lerin piyasaya sürüleceğini belirledi. Ekipler, şüphelileri belirleyerek, merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki 23 ayrı adreste arama yaptı.



Aramalarda 5 iş yerinde 236,5 litre satışa hazır vaziyette el yapımı şarap, 110 şişe 1,5 litrelik mükerrer bandrollü şarap, 232 şişe farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı içki, 98 litre el yapımı rakı, 80 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis, kaçak ve leri piyasaya sürmek isteyen şüphelilere ilgili kanun maddesi üzerinde işlem yaptı.

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