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  • 28.12.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 12:37

Çorum'da halk otobüsünde iki genç kıza cinsel taciz skandalı!

Çorum’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.


Taciz olayı 24 Aralık günü, Akkent-Saat Kulesi seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Üniversiteli S.N.S. ve M.K., okul çıkışı çarşıya gitmek için halk otobüsüne bindi. 2 kız,orta kapıya yakın koltuklara oturdu. Bir süre sonra otobüse binen emekli R.Y. de genç kızların arkasındaki koltuğa oturdu. S.N.S., arkadaşının omzuna başını koyarak, uyumaya başladı. İddiaya göre bu sırada R.Y., elini 2 koltuğun arasından uzatarak, kızları taciz etti.

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