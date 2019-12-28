Çorum'da halk otobüsünde iki genç kıza cinsel taciz skandalı!



Taciz olayı 24 Aralık günü, Akkent-Saat Kulesi seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Üniversiteli S.N.S. ve M.K., okul çıkışı çarşıya gitmek için halk otobüsüne bindi. 2 kız,orta kapıya yakın koltuklara oturdu. Bir süre sonra otobüse binen emekli R.Y. de genç kızların arkasındaki koltuğa oturdu. S.N.S., arkadaşının omzuna başını koyarak, uyumaya başladı. İddiaya göre bu sırada R.Y., elini 2 koltuğun arasından uzatarak, kızları taciz etti.