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  • 27.12.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 19:49

Son dakika: 'a mevsimin ilk karı yağdı

Son dakika haberine göre 'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı

'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

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