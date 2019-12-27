Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ederken meteorolojiden de peş peşe uyarılar geldi.

Sıcaklıklar mevsim normallerine düştü, kar ve sağanak yağış etkisini artırdı. Meteoroloji'den gelen uyarılarda, yağışların hafta sonu boyunca ve yeni haftada etkili olmaya devam edeceği belirtildi. İşte il il uyarılar ve hava durumu: