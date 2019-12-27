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  • 27.12.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 18:59

'den peş peşe uyarılar! Hafta sonu na dikkat

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ederken 'den de peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarılar 'da nın ne zaman olacağının da yanıtı oldu. İşte Meteoroloji'den yapılan uyarılar ve il il ...

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ederken meteorolojiden de peş peşe uyarılar geldi.

Sıcaklıklar mevsim normallerine düştü, kar ve sağanak yağış etkisini artırdı. Meteoroloji'den gelen uyarılarda, yağışların hafta sonu boyunca ve yeni haftada etkili olmaya devam edeceği belirtildi. İşte il il uyarılar ve hava durumu:

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