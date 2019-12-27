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  • 27.12.2019 14:45
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 14:53

Son dakika: 'da banka soygunu

Son dakika haberine göre 'da bulunan bir banka şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda paraları alan soyguncu olay yerinden kaçtı. Polis soygunla ilgili çalışma başlattı.

'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra eşgalini belirledikleri şüpheliyi arıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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