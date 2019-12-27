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  • 27.12.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41

Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 3 çocuk öldü

'ın Kayapınar ilçesinde (13), izinsiz aldığı babasına ait otomobille makas atarak ilerlerken direksiyon kontrolünü yitirip bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 ortaokul öğrencisi ölürken, anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahreden haber: 3 çocuk öldü!

, 25 Aralık akşamı 'nda meydana geldi. , babasına ait 21 AK 097 plakalı otomobili ailesinden izinsiz alıp 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Aşırı hız yapıp makas atarak ilerlediği öne sürülen Baran Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, 4 arkadaş araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Baran Kaygusuz, (15), (15) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek, ve Mehdi Zan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren 3 öğrenci toprağa verilirken, yaralı diğer çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

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