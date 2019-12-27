Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet (23), geçen yıl 29 Mayıs'ta bir plazanın 20'nci katında tecavüze uğradı. Sonra da metrelerce yükseklikten atıldı. Korkunç cinayetin ardından Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklandı. Mahkeme, sanık Çağatay Aksu'ya, "nitelikli adam öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, Sanık Berk Akand ise söz konusu suçlara yardım etmekten 18 yıl 9 ay ceza aldı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önceki gün Şule Çet Davası'na ilişkin açıkladığı kararın gerekçesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
SAVUNMA YALAN ÇIKTI
Sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Erkmen'in, "Şule'nin elindeki saç intiharın ispatıdır" savunmasına dikkat çekilen gerekçede; Aksu'nun kendisinden şikayetçi olacağını düşünmesi nedeniyle Çet ile tartışmaya başladığı, olay yeri fotoğraflarında Çet'in elinde bulunan kendi saç tellerinin sebebinin ise, genç kızın uğradığı cinsel saldırı eylemi sonucu Aksu'ya çok şiddetli tepki göstermesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.
YÜKSEL TEMEL
SAVUNMA YALAN ÇIKTI
Sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Erkmen'in, "Şule'nin elindeki saç intiharın ispatıdır" savunmasına dikkat çekilen gerekçede; Aksu'nun kendisinden şikayetçi olacağını düşünmesi nedeniyle Çet ile tartışmaya başladığı, olay yeri fotoğraflarında Çet'in elinde bulunan kendi saç tellerinin sebebinin ise, genç kızın uğradığı cinsel saldırı eylemi sonucu Aksu'ya çok şiddetli tepki göstermesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.
YÜKSEL TEMEL
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